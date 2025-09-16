Termas de São Lourenço devem abrir portas no verão do próximo ano

No final do ano passado, o Tribunal de Contas deu luz verde ao avanço do projeto de construção do balneário das Caldas de São Lourenço, em Carrazeda de Ansiães. Este visto, segundo referiu, à época, o presidente da câmara, era o último passo para que se pudesse dar início à programação das obras, o que esperava que pudesse acontecer no início de 2025. Agora, as termas, que marcaram as campanhas eleitorais desde fins dos anos 70, serão mesmo uma realidade. Na semana passada, no debate promovido pela Rádio Brigantia e pelo Jornal Nordeste, no âmbito das eleições autárquicas, no qual apenas marcou presença o próprio presidente de câmara, João Gonçalves, candidato pelo PSD, o autarca avançou que a empreitada já começou e que “a finalização está prevista para 2026”. “Depois disso iremos tratar dos licenciamentos necessários junto das diversas autoridades, nomeadamente com a Autoridade de Saúde, para que seja possível o seu funcionamento, e eu gostaria muito que no verão do próximo ano pudesse abrir portas”, rematou sobre este projeto que custa um milhão e 700 mil euros e que “será uma âncora importante para o outro tipo de investimentos, nomeadamente no âmbito do turismo e privados”.

