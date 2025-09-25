 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196040 node-type-noticia">

            

Debate de Mogadouro centrou-se na educação, turismo e pecuária

Qui, 25/09/2025 - 11:14

António Pimentel, atual presidente da câmara de Mogadouro, candidato do PSD, Francisco Guimarães, candidato independente apoiado pelo PS, Francisco Madruga, candidato da CDU, e Nuno Araújo, candidato do Chega, marcaram presença no debate

O debate entre os candidatos à Câmara Municipal de Mogadouro, promovido pela Rádio Brigantia e pelo Jornal Nordeste, voltou a colocar em cima da mesa alguns dos principais desafios do concelho: a falta de creches, o desenvolvimento do turismo, a valorização da pecuária, a construção do matadouro e ainda a gestão das barragens.

 

Jornalista: 
Cindy Tomé