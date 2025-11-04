 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196073 node-type-noticia">

            

Seca encolhe castanhas, mas produtores não desanimam: “Pode não ser um ano excelente, mas será um ano aceitável para quem vive da castanha”

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES

 

Se já é Assinante, faça o seu Login

INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL

Ter, 04/11/2025 - 09:22

A campanha da castanha arrancou mais tarde do que o habitual em Trás-os-Montes. A seca prolongada e as temperaturas elevadas atrasaram a maturação do fruto e reduziram o calibre, apesar de se pensar já em quebras, os produtores preferem não desanimar e acreditam que 2025 poderá ser um ano razoável, com boa qualidade e preços a compensar a menor produção
Jornalista: 
Cindy Tomé