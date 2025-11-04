Seca encolhe castanhas, mas produtores não desanimam: “Pode não ser um ano excelente, mas será um ano aceitável para quem vive da castanha”

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES
Se já é Assinante, faça o seu Login
INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL
Ter, 04/11/2025 - 09:22
A campanha da castanha arrancou mais tarde do que o habitual em Trás-os-Montes. A seca prolongada e as temperaturas elevadas atrasaram a maturação do fruto e reduziram o calibre, apesar de se pensar já em quebras, os produtores preferem não desanimar e acreditam que 2025 poderá ser um ano razoável, com boa qualidade e preços a compensar a menor produção
Jornalista:
Cindy Tomé