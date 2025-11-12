Ataque de Lobo mata desta vez um bezerro recém-nascido em aldeia de Miranda do Douro

Na madrugada de sábado, a 8 de novembro, Eduardo Martins perdeu um dos seus animais num ataque que acredita ter sido de um lobo. O produtor de bovinos, de 62 anos, conta que quando regressou à exploração encontrou o bezerro morto “com o peito todo comido e quente”, o que indicava que o ataque teria acabado de acontecer, “entre as três e as cinco da manhã”. Revoltado com o episódio, agora é hora de fazer contas aos prejuízos, já que este seria um animal de raça pura. “Eu trabalho com linha pura e o problema é que ficou uma vaca todo o ano a alimentar sem rendimento nenhum, em perigo de se estragar o ubere porque agora ficou com muito leite. Tenho de andar a ordenhar e isso dá-me um trabalho enorme, porque não são vacas leiteiras, são vacas de campo”, explicou.

Já tinha assistido a um cenário idêntico há 10 anos, quando também um lobo matou um animal da sua exploração e feriu gravemente outros dois. Mas foi o primeiro e achava que seria o único ataque, até lhe ter acontecido novamente no passado sábado. Contudo, reconhece que os ataques têm vindo a aumentar. “Ultimamente, ataca por todo lado, aqui na aldeia, nas aldeias vizinhas… tem atacado em todos os sítios, mas eu nunca imaginava que ia atacar as vacas e os vitelos no local onde se encontram”.

Eduardo Martins possui 100 bovinos adultos numa exploração, localizada no Parque Natural do Douro Internacional, que abrange uma área de 300 hectares.

Em pouco menos de dois meses, este é já o sétimo ataque no planalto mirandês.