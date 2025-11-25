É mais um mandato que se avizinha, mais quatro anos na presidência do concelho. O que é que isso significa para si? É o renovar da confiança dos mirandeses?

De facto estamos aqui porque houve essa vontade da parte dos nossos eleitores que sufragaram no último dia 12 de outubro a renovação deste mandato. E é com o mesmo propósito de há quatro anos que assumimos este compromisso com vontade de continuar a trabalhar em prol da nossa terra, agora, já com alguma maturidade no âmbito das candidaturas do PT2030, que finalmente começa a funcionar, vamos trabalhar e aguardar com muita vontade que tenhamos capacidade de dar resposta em termos de concretização desses projetos.