Ter, 25/11/2025 - 16:53
Em entrevista à rádio Brigantia e ao Jornal Nordeste a autarca de Miranda do Douro falou sobre os recentes ataques do lobo, a aquisição da máquina de rastos no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários depois dos incêndios que assolaram a região em 2024 e adiantou que os dois grandes eixos de investimento no concelho continuarão a ser a agricultura e a cultural local
É mais um mandato que se avizinha, mais quatro anos na presidência do concelho. O que é que isso significa para si? É o renovar da confiança dos mirandeses?
De facto estamos aqui porque houve essa vontade da parte dos nossos eleitores que sufragaram no último dia 12 de outubro a renovação deste mandato. E é com o mesmo propósito de há quatro anos que assumimos este compromisso com vontade de continuar a trabalhar em prol da nossa terra, agora, já com alguma maturidade no âmbito das candidaturas do PT2030, que finalmente começa a funcionar, vamos trabalhar e aguardar com muita vontade que tenhamos capacidade de dar resposta em termos de concretização desses projetos.
Jornalista:
Cindy Tomé