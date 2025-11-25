Reeleição histórica dá a Pedro Lima o impulso para mais “inovação” em Vila Flor

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES
Se já é Assinante, faça o seu Login
INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL
Ter, 25/11/2025 - 16:55
Pedro Lima foi reeleito como presidente da Câmara Municipal de Vila Flor, nas últimas autárquicas. Nestas eleições, o concelho registou a votação mais expressiva. “Inovação” é a palavra-chave do autarca que se compromete em aplicá-la ainda mais no próximo ano
Nestas eleições, o concelho de Vila Flor conquistou a votação mais expressiva que alguma vez testemunhou. Como é que reagiu aos números e o que é significou para si?
Dá-me um sentimento de dever cumprido e de que fomos ao encontro, durante os últimos quatro anos, dos anseios da população. Isso é determinante também para os próximos quatro anos. Ou seja, na minha opinião, o que a população disse foi que gostou do desempenho deste executivo municipal e, de certa forma, disse-nos para carregarmos no acelerador, para continuarmos a trabalhar neste caminho e ampliarmos o alcance das nossas ações.
Jornalista:
Rita Teixeira