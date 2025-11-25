Município de Mogadouro avança com venda em hasta pública de edifício para construção de hotel

O Município de Mogadouro colocou à venda, em hasta pública, um imóvel situado numa das principais artérias da vila, destinado à instalação de uma unidade hoteleira. O edifício, outrora ocupado pelos serviços do então Ministério da Agricultura e Pescas, foi adquirido recentemente pela autarquia, com o objetivo de permitir o seu aproveitamento turístico. O preço base ronda os 148 mil euros e as propostas podem ser entregues até 3 de dezembro.

A criação de uma unidade hoteleira tem sido um objetivo do executivo municipal, que vê nesta infraestrutura uma resposta necessária ao crescimento turístico do concelho. António Pimentel, presidente da câmara municipal, sublinha que o município podia ter recebido o imóvel de forma gratuita, mas a possibilidade iria manter a posse formal nas mãos do Estado. “Entendemos adquiri-lo para o colocar a concurso e permitir que, ali, seja edificada uma unidade hoteleira”, explicou o autarca, assegurando que todo o processo administrativo já se encontra publicado em Diário da República e no site oficial do município.

Mogadouro tem sentido uma procura crescente por parte de visitantes, o que levou a autarquia a recuperar várias antigas escolas primárias para fins turísticos. Contudo, segundo António Pimentel, estas soluções não resolvem a falta de camas disponíveis. “Temos apenas um hotel com 20 quartos, claramente insuficiente para as solicitações que recebemos”, frisou.