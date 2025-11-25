Institutos Politécnicos contestam novas regras de vagas e alertam para agravamento da litoralização

O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) manifestou total discordância com a proposta do despacho orientador de vagas para o Ensino Superior no ano letivo 2026/2027, emanado do Ministério da Educação, que consiste no aumento até 10% das vagas fixadas para os concursos nacional e locais, defendendo que a medida poderá penalizar o Interior e concentrar ainda mais estudantes em Lisboa e Porto, colocando em risco a sustentabilidade das instituições fora dos grandes centros urbanos. O CCISP considera que esta proposta cria condições para concentrar ainda mais o número de vagas nos grandes centros urbanos.

O presidente do Instituo Politécnico de Bragança (IPB) também reagiu a esta proposta e receia que em 2026 existam ainda menos colocados, como se verificou este ano. “O que significa é que tendo em conta que têm ficado vagas por preencher, ou seja, há mais oferta do que procura, tendo em conta ainda que há a redução do número de candidatos, aliás, já este ano houve, porque o ministro até agora não alterou as regras de acesso, não sei se alterará ou não mas ainda pode alterar para o próximo concurso, mas se não alterar as regras de acesso, que foram mais dificultadas no ano anterior, significa que teremos ainda menos candidatos do que tivemos este ano. E, portanto, significa que teremos mais alunos no Porto de Lisboa, é isso basicamente o que significa”, reagiu Orlando Rodrigues.