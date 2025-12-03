“A nossa missão é potenciar, cada vez mais, a qualidade de vida das pessoas de Torre de Moncorvo”

O presidente da Câmara de Torre de Moncorvo traça como prioridades para este mandato a melhoria do acesso à saúde, a fixação e atração de população, o reforço do investimento empresarial e a consolidação do turismo. Com contas equilibradas e novos projetos em curso, o autarca defende que o Estado deve finalmente olhar para o interior “de forma diferente”, enquanto o município aposta em medidas próprias para contrariar a perda de habitantes e potenciar a qualidade de vida no concelho