Emprego, habitação e empresas no centro da nova estratégia de Carrazeda de Ansiães

Nestas eleições autárquicas, o PSD conseguiu uma votação expressiva, vencendo em todas as freguesias do, em todos os órgãos autárquicos. Viu estes resultas como um sinal de que a população está satisfeita?

Como é uma recandidatura, acaba por ser uma prestação de contas a que os candidatos se submetem. E, claro, há as leituras depois do ato eleitoral. No caso de Carrazeda de Ansiães penso que os eleitores foram muito claros. Disseram que queriam que continuássemos à frente dos destinos do município e com essa nuance que é muito importante, as listas candidatas do PSD ganharem em todos os órgãos autárquicos, quer a Câmara, quer a Assembleia, onde tivemos resultados que nos garantem uma maioria muito expressiva e uma estabilidade de governação, mas também em todas as 14 juntas e uniões de freguesias.