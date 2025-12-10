 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196106 node-type-noticia">

            

Governo duplica indemnizações por ataques de lobo-ibérico e promete recuperar atrasos desde janeiro

Qua, 10/12/2025 - 15:06

O Governo vai duplicar o valor das indemnizações pagas aos pastores afetados por ataques do lobo-ibérico, numa decisão que representa a primeira atualização desde 2017. A medida acompanha a aprovação do Programa Alcateia 2025-2035, apresentado pelo Ministério do Ambiente e Energia, que pretende reforçar a conservação do lobo ibérico e melhorar a coexistência com a atividade pecuária.
Segundo o Ministério, a nova tabela passa a refletir o custo real das espécies pecuárias no mercado, originando aumentos expressivos, para os caprinos o aumento global é de 227%, 160% nos equídeos, 130% nos ovinos e 97% nos bovinos. O despacho com os novos valores vai abranger processos reportados desde 1 de janeiro de 2025.
 

Cindy Tomé