Presidente do IPB receia perda de alunos com novo modelo de bolsas ajustado ao custo de vida

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES
Se já é Assinante, faça o seu Login
INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL
Ter, 16/12/2025 - 11:08
O presidente do IPB diz que o Governo continua a financiar muito mais os alunos do Litoral do que do Interior, com a proposta, que apresentou, que pretende ajustar o valor da bolsa ao custo de vida no concelho em que o aluno irá estudar. Orlando Rodrigues considera que esta proposta vai acentuar ainda mais a desigualdade territorial e que o IPB pode perder alunos para outras instituições.
LEIA MAIS NA EDIÇÃO IMPRESSA OU TORNE-SE ASSINANTE ONLINE
Jornalista:
Rita Teixeira