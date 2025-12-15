 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196110 node-type-noticia">

            

Presidente do IPB receia perda de alunos com novo modelo de bolsas ajustado ao custo de vida

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES

 

Se já é Assinante, faça o seu Login

INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL

Ter, 16/12/2025 - 11:08

O presidente do IPB diz que o Governo continua a financiar muito mais os alunos do Litoral do que do Interior, com a proposta, que apresentou, que pretende ajustar o valor da bolsa ao custo de vida no concelho em que o aluno irá estudar. Orlando Rodrigues considera que esta proposta vai acentuar ainda mais a desigualdade territorial e que o IPB pode perder alunos para outras instituições.

 

LEIA MAIS NA EDIÇÃO IMPRESSA OU TORNE-SE ASSINANTE ONLINE

 

 

Jornalista: 
Rita Teixeira