56 alunos do concelho de Bragança recebem bolsas de estudo no valor de 47 mil euros

Ter, 16/12/2025 - 11:15
O município de Bragança atribuiu 56 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior na primeira fase de 2025/2026. O valor total atribuído é de 47.340,00 euros. Para a presidente da câmara de Bragança, Isabel Ferreira, esta medida tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. “É muito importante porque há muitas famílias que têm dificuldades em manter os seus filhos a estudar no ensino superior. Em Portugal, o ensino superior é o 12º ano e isso mudou muito a qualificação das pessoas, mas devíamos caminhar para o ensino obrigatório também e ir até à formação superior. Como isso não acontece, temos o valor das propinas, e aquilo que pesa mais nas famílias, sobretudo naqueles que estudam fora naturalmente, que é o apoio ao alojamento e, por isso, temos que incentivar sempre as famílias e apoiá-las no sentido de que estes estudantes possam fazer a sua formação superior ou pelo menos que não deixem de o fazer por dificuldades financeiras.
