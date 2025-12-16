Presidente da Câmara de Bragança eleita para o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses

A presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, foi eleita vogal do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

A votação aconteceu no sábado, durante o XXVII Congresso da ANMP, que decorreu em Viana do Castelo, onde se definiram os órgãos sociais da associação para o mandato 2025–2029.

Esta é a primeira vez que um presidente do município de Bragança integra o órgão executivo da associação.

De referir ainda que Isabel Ferreira passa também a ser a única representante do distrito no Conselho Diretivo da ANMP.

O XXVII Congresso da ANMP reuniu, ao longo do fim de semana, autarcas de todo o país para a eleição dos novos órgãos sociais e para a discussão dos principais temas que marcam a agenda do poder local. No congresso, Isabel Ferreira realçou que “valorizar o interior é uma parte essencial da solução para o futuro nacional” já que “é no interior que se concentram recursos estratégicos, património natural e cultural, capacidade produtiva e, sobretudo, comunidades resilientes que, apesar de décadas de assimetrias, continuam a acreditar nos seus territórios”.

E para que, efetivamente, o interior seja valorizado é preciso ter em conta que “a coesão não se constrói apenas com discursos, constrói-se com políticas públicas consistentes, com financiamento adequado e com uma verdadeira descentralização de competências, acompanhada dos respetivos meios”.

A autarca destacou ainda que é necessário dar resposta a várias prioridades, nomeadamente “garantir acessibilidades físicas e digitais” porque “hoje não há desenvolvimento sem mobilidade nem conectividade”. Reforçar os serviços públicos de proximidade, em particular na saúde, na educação e no apoio social, assim como criar condições para fixar pessoas, sobretudo jovens e famílias, através de habitação acessível, emprego qualificado e qualidade de vida, são outras prioridades apontadas.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses é a principal estrutura representativa dos municípios portugueses, tendo como missão defender os interesses do poder local democrático junto dos órgãos de soberania, tanto a nível nacional como internacional. O Conselho Diretivo, órgão agora integrado por Isabel Ferreira, é responsável pela gestão corrente da associação e pela representação ativa dos municípios em matérias de interesse comum.