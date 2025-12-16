 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196113 node-type-noticia">

            

Jornada em Varge destaca potencial do trigo barbela

Ter, 16/12/2025 - 11:21

A aldeia de Varge, no concelho de Bragança, acolheu no sábado uma Jornada de Partilha e Debate sobre os Cereais Tradicionais, reunindo investigadores, associações, autarcas e comunidade local para refletir sobre o papel dos cereais autóctones no desenvolvimento agrícola, económico e ambiental da região.
O encontro ficou marcado pela apresentação de dois projetos complementares, o CERTRA – Desenvolvimento de Cadeias de Valor de Cereais Tradicionais, coordenado pelo Instituto Politécnico de Bragança (IPB), e o Life SOS Pygargus, dinamizado pela Palombar – Conservação da Natureza e do Património Rural. Ambos convergem num objetivo comum, valorizar os cereais tradicionais, como o trigo barbela e o centeio, criando novas oportunidades para os agricultores e reforçando a sustentabilidade do território.

 

Carina Alves