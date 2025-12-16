Jornada em Varge destaca potencial do trigo barbela

A aldeia de Varge, no concelho de Bragança, acolheu no sábado uma Jornada de Partilha e Debate sobre os Cereais Tradicionais, reunindo investigadores, associações, autarcas e comunidade local para refletir sobre o papel dos cereais autóctones no desenvolvimento agrícola, económico e ambiental da região.

O encontro ficou marcado pela apresentação de dois projetos complementares, o CERTRA – Desenvolvimento de Cadeias de Valor de Cereais Tradicionais, coordenado pelo Instituto Politécnico de Bragança (IPB), e o Life SOS Pygargus, dinamizado pela Palombar – Conservação da Natureza e do Património Rural. Ambos convergem num objetivo comum, valorizar os cereais tradicionais, como o trigo barbela e o centeio, criando novas oportunidades para os agricultores e reforçando a sustentabilidade do território.