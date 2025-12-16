Vídeo da PORTUGALNTN eleito um dos Melhores Filmes de Turismo do Mundo 2025

O filme “Feel With Us”, produzido pela PORTUGALNTN, empresa com sede em Mirandela, foi distinguido como o 3.º Melhor Filme de Turismo do Mundo, na categoria de Serviços de Turismo, no âmbito dos World Tourism Film Awards 2025.

A cerimónia decorreu dia 5 de dezembro, em Guimarães, reunindo produções de 17 países e premiando a criatividade e o impacto estratégico do audiovisual no turismo global.

A competição, organizada pelo Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT) e pelo Município de Guimarães, avaliou mais de quatro mil filmes provenientes de cinquenta países. A PORTUGALNTN destacou-se com uma produção inteiramente realizada na região transmontana, filmada em 25 municípios de Trás-os-Montes, Douro, Alto Tâmega e Barroso.

O vídeo promocional apresenta experiências diversificadas, desde atividades de natureza a visitas patrimoniais, gastronomia, vinhos e tradições locais. A produção integrou contributos de parceiros como a SUN Azibo Cruzeiros & Experiências e o grupo Zíngarus, que cedeu uma música original para reforçar a identidade sonora do território.