10ª Gala Nordeste Desporto distingue excelência desportiva em Mogadouro

A cidade de Mogadouro foi o palco escolhido para a décima edição da Gala Nordeste Desporto, uma iniciativa do grupo PressNordeste, que integra a Rádio Brigantia e o Jornal Nordeste.

O evento voltou a distinguir atletas, clubes e agentes desportivos do distrito que mais se destacaram ao longo do ano, numa noite marcada pelo reconhecimento, pela emoção e com grande destaque para o desporto adaptado.

Na gala foram ainda homenageadas cinco figuras mogadourenses que simbolizam o melhor do desporto regional, em diferentes modalidades e gerações. Rui Muga, Maria Orlete Mendes, Sérgio Venâncio, João Aragão e Mário Freitas.

Um campeão em casa

Rui Muga é uma das maiores referências do atletismo do Nordeste Transmontano, sobretudo nas vertentes de corrida de montanha e trail. Representou Portugal em várias competições internacionais, incluindo Campeonatos do Mundo, e soma inúmeros títulos distritais e nacionais.

O homenageado, que veste as cores do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, diz que a distinção na terra natal teve um sabor especial. “É sempre muito bom ser homenageado. Aqui, em Mogadouro, é diferente. A paixão que tenho pelo atletismo faz com que continue a treinar todos os dias com a mesma ambição”, afirmou, sublinhando que, mesmo aos 41 anos, continua a competir ao mais alto nível. “Ainda este ano fui vice-campeão nacional entre atletas muito mais jovens. Temos de acreditar e lutar”, destacou.

Nunca é tarde para começar

Outra homenagem foi para Maria Orlete Mendes, atleta de marcha atlética, nascida na aldeia de Viduedo, no concelho de Mogadouro. Começou a praticar desporto em 2006, inicialmente “numa brincadeira”, após ficar viúva, tendo encontrado no desporto uma forma de conforto e de superação.

Dedicou-se à marcha atlética a partir de 2010 e rapidamente se tornou uma referência na sua categoria. “Este prémio é muito especial porque é atribuído na minha terra, onde nasci e vivi”, disse, emocionada.

Aos 50 anos iniciou o percurso competitivo e hoje soma títulos nacionais, regionais e mundiais. É recordista do mundo e já foi distinguida em Itália como melhor marchadora do mundo. “Nunca é tarde para começar”, deixou como mensagem.

Precisão e paixão

Sérgio Venâncio foi distinguido pelo percurso no tiro ao prato, modalidade que pratica desde muito jovem.

Bicampeão nacional de Trap, a disciplina mais antiga da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça, afirmou que receber o prémio em casa teve um significado especial. “É muito emocionante estar num palco destes, na minha terra, junto da família e dos amigos. Esta modalidade exige muito sacrifício, mas fazemos isto por paixão”, sublinhou.

Jovens talentos e referências do futsal

Entre os homenageados estiveram ainda João Aragão, jovem futebolista natural de Mogadouro, campeão europeu e mundial de sub-17 pela Seleção Nacional, atualmente no SC Braga, e Mário Freitas, capitão da AD Fundão e internacional português de futsal, ambos exemplos de talento vindo do interior e de ligação às origens.

Desporto adaptado: o grande destaque da noite

Pela primeira vez, a Gala Nordeste Desporto atribuiu prémios ao desporto adaptado, num momento de enorme significado. Uma homenagem merecida a quem, com coragem, determinação e superação, mostra que o desporto é para todos.

Foram distinguidos atletas e equipas que, com coragem e resiliência, têm conquistado títulos nacionais e internacionais em diversas modalidades, como Marco Afonso, do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, que foi, entre outros, Campeão Ibérico de Lançamento do Peso na categoria de 4kg nos XV Jogos do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular em Braga.

Muitos outros atletas do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, da Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual (APADI), da Associação Sociocultural dos Deficientes de Trás-os-Montes (ASCUDT) e da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), subiram ao palco como campeões e exemplos de superação. Houve ainda uma homenagem póstuma a Manuel Fernandes, da ASCUDT.

Para Sérgio Afonso, técnico superior de desporto dos Santos Mártires, este reconhecimento era há muito devido. “Finalmente é reconhecido o esforço que estas pessoas fazem, diariamente, para serem incluídas na sociedade através do desporto. Para nós, técnicos e instituições, é um enorme orgulho”, destacou,

O técnico, que há muito se tem empenhado em ajudar a dinamizar e engrandecer o desporto adaptado na região, vincou ainda que quanto mais pessoas virem este “esforço” dos atletas, em iniciativas como a de sábado, em Mogadouro, mais estes ficam “motivados”. “É muito importante promover o desporto adaptado, incluir as pessoas na sociedade e nós queremos tornar o nosso território verdadeiramente inclusivo, que seja pautado pela existência de um leque variado de provas desportivas adaptadas, como já temos o caso do basquetebol, do para-hóquei, boccia, polybat”, destacou Sérgio Afonso.

Reconhecer quem faz muito com pouco

A gala distinguiu inúmeros atletas do motociclismo, futebol, natação, ciclismo, artes marciais, futsal, atletismo, futebol de praia, xadrez, voleibol, hóquei em patins e ténis de mesa, além de vários clubes.

Para o anfitrião da noite, o presidente da câmara de Mogadouro, receber a gala foi um momento “importante”, já que é preciso reconhecer que há gente, como o caso destes atletas da região, que “com pouco faz muito”. “Os municípios têm de estar na vanguarda do apoio. Foi uma imensa satisfação receber a gala”, vincou António Pimentel.

Emílio Neves, presidente do Conselho de Administração do Grupo PressNordeste, também deixou um grande destaque a esta ideia de que o determinante é o trabalho e a dedicação, já que, por vezes, os recursos destes atletas são poucos. “Para nós é um momento muito especial e de grande reconhecimento onde tentamos valorizar a excelência do desporto no distrito. Os nossos atletas têm de ser reconhecidos, porque muitas vezes os recursos são poucos. E cabe-nos a nós, como um grupo de comunicação social regional, valorizar esse esforço dos atletas na sua atividade”, explicou.

Já Rui Mouta, diretor-geral do grupo, reforçou que, uma vez que estes atletas sacrificam muito a sua vida, “reconhece-los e premiá-los é um orgulho, mas também uma obrigação”.

A décima Gala Nordeste Desporto ficou marcada não só pela celebração do mérito desportivo, mas também por uma mensagem clara de inclusão, reconhecimento e valorização do talento do interior.