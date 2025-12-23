 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196124 node-type-noticia">

            

Simulacro transfronteiriço de incêndio rural melhora procedimentos operacionais

Ter, 23/12/2025 - 08:55

A aldeia de Rio de Onor, no concelho de Bragança, foi palco de um exercício transfronteiriço de Incêndio Rural, no dia 19 de dezembro, para melhoria dos procedimentos operacionais, durante a época crítica de incêndios. 
Com a duração de cerca de duas horas, o objetivo deste simulacro foi sobretudo permitir que os dois países consigam responder de forma coordenada a estes desastres. “O cenário é exatamente esse de um incêndio rural, no qual há necessidade de confinar. Estamos em Rio de Onor, do lado português, e em Rio de Onor de Castilha, que são, como sabemos, duas aldeias comunitárias. E o objetivo é exatamente criar estas sinergias entre as autoridades portuguesas e espanholas para, num cenário real, termos uma capacidade de resposta melhorada”, explicou Noel Afonso, comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil.
 
Jornalista: 
Rita Teixeira