Simulacro transfronteiriço de incêndio rural melhora procedimentos operacionais

Ter, 23/12/2025 - 08:55
A aldeia de Rio de Onor, no concelho de Bragança, foi palco de um exercício transfronteiriço de Incêndio Rural, no dia 19 de dezembro, para melhoria dos procedimentos operacionais, durante a época crítica de incêndios.
Com a duração de cerca de duas horas, o objetivo deste simulacro foi sobretudo permitir que os dois países consigam responder de forma coordenada a estes desastres. “O cenário é exatamente esse de um incêndio rural, no qual há necessidade de confinar. Estamos em Rio de Onor, do lado português, e em Rio de Onor de Castilha, que são, como sabemos, duas aldeias comunitárias. E o objetivo é exatamente criar estas sinergias entre as autoridades portuguesas e espanholas para, num cenário real, termos uma capacidade de resposta melhorada”, explicou Noel Afonso, comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil.
Rita Teixeira