Sendim vai abrir portas a Scuola d’Amadeu Ferreira para homenagear um dos maiores nomes da língua mirandesa

A antiga Escola Primária de Sendim, no concelho de Miranda do Douro, atualmente Casa da Cultura, vai transformar-se na Scuola d’Amadeu Ferreira. O espaço será inteiramente dedicado à vida, obra e legado de um dos maiores divulgadores da língua e da cultura mirandesa.

A iniciativa resulta de uma candidatura apresentada, pelo município de Miranda do Douro, à Rota dos Escritores a Norte, no âmbito do Programa Cultural de Rotas Regionais de Património Cultural, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que foi aprovada recentemente.