Sendim vai abrir portas a Scuola d’Amadeu Ferreira para homenagear um dos maiores nomes da língua mirandesa

Ter, 23/12/2025 - 08:59
Espaço cultural será dedicado à vida e obra de um dos principais defensores da língua mirandesa, na sequência da aprovação de uma candidatura municipal à Rota dos Escritores a Norte, com um investimento de cerca de 90 mil euros
A antiga Escola Primária de Sendim, no concelho de Miranda do Douro, atualmente Casa da Cultura, vai transformar-se na Scuola d’Amadeu Ferreira. O espaço será inteiramente dedicado à vida, obra e legado de um dos maiores divulgadores da língua e da cultura mirandesa.
A iniciativa resulta de uma candidatura apresentada, pelo município de Miranda do Douro, à Rota dos Escritores a Norte, no âmbito do Programa Cultural de Rotas Regionais de Património Cultural, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que foi aprovada recentemente.
Jornalista:
Carina Alves