Tradição não cede e forte procura por doces de Natal mantém-se apesar dos preços mais altos

Com o Natal mesmo à porta, filhoses, bolo rei, rabanadas e sonhos adornam as mesas de Natal. Ainda que os doces tradicionais continuem a ter lugar garantido à mesa, sem perder protagonismo, há cada vez mais espaço para inovações doceiras.

Em Bragança, na pastelaria Canelão as novidades prendem-se com as rabanadas recheadas, o bolo rei de chocolate e algumas iguarias francesas e italianas, como a galette des rois e o panettone. Mas, segundo Tiago Delgado, confeiteiro da casa, o produto que continua a ter maior saída é o bolo rei de castanha. “Todos os anos tentamos sempre trazer um bocadinho de inovação, não só na parte da pastelaria, mas também a nível da chocolateria. E sem dúvida, temos de manter sempre a tradição e os produtos que mais os clientes procuram são os mais tradicionais da época. A nível das novidades, para já, é o bolo rei de castanha que tem tido maior saída. O que nós fizemos foi transformar a castanha num produto que realmente é o mais procurado pelos nossos clientes”, contou.

Isabel Pires, funcionária da pastelaria, confirma que a tendência nesta altura do ano são os doces de Natal, nomeadamente a curiosidade pelas novidades que o Canelão oferece. “Temos filhoses, rabanadas, todo o tipo de bolo rei, desde o tradicional, de castanha, de chocolate, de chila ou de frutos secos e, este ano temos a novidade das rabanadas recheadas, com Nutella, creme do Canelão ou pistacho. As pessoas vêm cá também para provar as novidades, mas é o bolo rei que mais vende”, explicou.