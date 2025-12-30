Luís Simão regressa à liderança do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros para o ajudar a voltar ao “patamar que merece”

Porquê é que decidiu criar uma lista e candidatar-se à presidência do clube sabendo da existência desta dívida de cerca de 36 mil euros, cuja resolução estará entre as suas preocupações?

Algumas das pessoas que estão comigo lançaram-me o repto. Acharam que era o momento certo de regressar alguém que teve o clube no patamar em que ele ficou. Não me estou a vangloriar, mas esta lista tem como um fim pôr este clube, outra vez, onde ele deve estar.

Tenho pena que aqueles sócios que mostraram desagrado não tenham também feito uma lista. Agora, sou eu e a minha equipa que vamos estar aqui, somos nós que vamos definir os desígnios do clube, mas toda a gente cabe neste projeto. Quem quiser vir e ajudar será sempre bem-vindo.

O clube está a passar uma fase negra da sua história e está na altura de todos nos unirmos e colocá-lo, de novo, onde ele deve estar, não excluindo ninguém. Tudo aquilo que está no clube esta direção vai manter, fará esse esforço, trabalhará para isso, mas tentar pôr o clube financeiramente estável é o nosso primeiro objetivo.

Esta direção não menospreza ninguém. Os veteranos, por quem tenho um carinho especial são também sócios deste clube e são sócios que têm as suas quotas pagas. Como é que o clube pode deixar esta gente fora? Não pode. São 25, 30 pessoas, não sei precisar, que pagam todos os anos quotas ao clube e que do clube têm um subsídio, que lhes vai ser pago. Pode não ser em janeiro ou em fevereiro, mas comprometo-me com eles que lhes vai ser pago.

Temos de pensar naquilo que podemos proporcionar a esta gente que representa o clube e que traz este símbolo ao peito, alguns desde garotos. Para já não lhe prometo grande coisa porque temos este problema financeiro que temos de limpar rapidamente. E é um problema que não tem a ver só com dinheiro, mas sim com as coisas que aconteceram no Facebook, que deitaram abaixo as pessoas que estavam à frente do clube e prejudicaram o nome e a imagem do Clube Atlético. Temos de limpar isso rapidamente.

Acredito que, quando as pessoas virem que está aqui gente que, realmente, quer pôr este clube onde ele já esteve, vai haver mais pessoas a contribuir para este clube. Contribuíam noutros tempos, deixaram de contribuir porque foram postas de lado, se calhar, não sei. Mas eu não me importo de andar a bater de porta em porta. Se me derem dois euros, são dois euros.