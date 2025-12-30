Jovens criam plataforma para facilitar a adoção de animais em todo o país

Encontrar um cão ou um gato para adotar continua a ser, por vezes, um processo longo. Foi essa dificuldade sentida na primeira pessoa que levou Jéssica Padrão, de 24 anos, natural de Bragança, juntamente com Guilherme Pinto, de 23, de Viana do Castelo, a criar o Pawseum, uma plataforma digital que reúne animais de associações e canis de vários pontos do país, com o objetivo de tornar a adoção mais rápida, simples e humana. Jéssica é licenciada em Design, e Guilherme frequenta, atualmente, o mestrado em Ciência de Computadores, na Faculdade de Ciências na Universidade do Porto, foi a complementaridade das áreas em que se formaram e a paixão comum pelos animais que serviram de ponto de partida para o projeto, criado este ano e lançado ao público em outubro. A ideia surgiu quando Jéssica tentou adotar um cão para os pais. “Foi um processo muito complicado. Ou era através de grupos de Facebook ou de sites pouco organizados. Demorou mais de um mês e foi bastante frustrante”, contou. A partir daí, perceberam que existia espaço para uma solução que centralizasse a informação e facilitasse o contacto entre quem quer adotar e quem tem animais para adoção. Foi desta forma que nasceu a Pawseum, uma plataforma online que funciona como uma montra digital de cães e gatos disponíveis para adoção, reunindo informações fornecidas diretamente pelas associações e canis. “Costumamos dizer que somos o ‘Idealista dos animais’”, brincou Guilherme, que explicou que querem diferenciar-se. “Um problema do Facebook é que às vezes coloca-se só uma foto e uma palavra. Nem conseguimos conhecer nada da alma do animal. Na Pawseum as associações são incentivadas a descrever a personalidade dos cães e gatos, usando adjetivos e pequenos textos que ajudam a criar uma ligação emocional com quem procura adotar. “Queremos que as pessoas conheçam a ‘alma’ do animal”, acrescentou.

LEIA MAIS NA EDIÇÃO IMPRESSA OU TORNE-SE ASSINANTE ONLINE