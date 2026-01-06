Câmara de Bragança implementa nova organização dos serviços municipais com 10 novas nomeações

Ter, 06/01/2026 - 11:30
Entrou em vigor, a partir do dia 2 de janeiro, a implementação da Estratégia de Reorganização dos Serviços Municipais e o recém-aprovado Regulamento Orgânico, na Câmara de Bragança. Segundo o município, este processo pretende modernizar a administração, reforçar a eficiência interna e garantir uma resposta mais ágil e eficaz às necessidades dos cidadãos. Em comunicado, o município explicou que para garantir o início imediato da execução desta reorganização, “foram realizadas nomeações para os titulares das diferentes unidades orgânicas municipais, nucleares e flexíveis”.
Avançou ainda que se trata de uma “solução temporária”, uma vez que todos os lugares agora provisoriamente ocupados serão posteriormente preenchidos através de concursos públicos, dentro dos prazos legais. Das 31 unidades orgânicas do município (nucleares e flexíveis), seis não têm, para já, provimento de chefia. Das restantes 25 unidades, 15 mantêm anteriores titulares do município, garantindo continuidade e experiência, enquanto 10 recebem novas nomeações.
Conheça as nomeações por departamento, divisões e unidades:
- Gabinetes / Serviços diretamente associados à Presidência
- Gabinete de Apoio Pessoal, Comunicação e Imagem: Paulo Afonso
- Divisão de Fundos Europeus, Planeamento Estratégico e Prospetiva: Vítor Félix
- Gabinete de Auditoria Interna, Compliance, Provedor do Munícipe e Encarregado de Proteção de Dados: Marisa Alexandre
- Gabinete de Apoio às Freguesias e Desenvolvimento Rural: Vítor Padrão
- Serviço Municipal de Proteção Civil: Alexandre Chaves
- Aeródromo Municipal: Orlando Gomes
- Direção Municipal de Administração Geral – Sem provimento
- Divisão de Contratação Pública: João Lopes
- Divisão de Informática e Serviços Inteligentes: Sem provimento
- Divisão Jurídica: Sem provimento
- Divisão de Economia e Emprego: João Cameira
- Unidade de Apoio Técnico aos Órgãos Municipais e Atos Eleitorais: Sem provimento
- Departamento Administrativo e Financeiro – Sílvia Nogueiro
- Divisão Financeira: Paula Mourão
- Divisão Administrativa: Helena Cordeiro
- Unidade de Atendimento Integrado ao Munícipe: Marisa Veloso
- Departamento de Pessoas e Sociedade – Ana Rodrigues
- Divisão de Educação e Juventude: Manuel Cordeiro
- Divisão de Habitação, Ação Social e Saúde: Sérgio Ferreira
- Divisão de Cultura: Fátima Martins
- Bibliotecas e Arquivo: Ivone Brás
- Teatro Municipal: João Cunha
- Centro de Arte Contemporânea Graça Morais: António Meireles
- Museu da Língua Portuguesa: Sem provimento
- Unidade de Desporto: Rui Salselas
- Departamento de Ambiente e Território – João Rodrigues
- Divisão de Águas e Saneamento: Nuno Diz
- Divisão de Urbanismo: Rui Martins
- Divisão de Administração Operacional: Lia João
- Divisão de Obras: Rafael Correia
- Divisão de Serviços Urbanos e Mobilidade: Sem provimento