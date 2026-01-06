Câmara de Bragança implementa nova organização dos serviços municipais com 10 novas nomeações

Entrou em vigor, a partir do dia 2 de janeiro, a implementação da Estratégia de Reorganização dos Serviços Municipais e o recém-aprovado Regulamento Orgânico, na Câmara de Bragança. Segundo o município, este processo pretende modernizar a administração, reforçar a eficiência interna e garantir uma resposta mais ágil e eficaz às necessidades dos cidadãos. Em comunicado, o município explicou que para garantir o início imediato da execução desta reorganização, “foram realizadas nomeações para os titulares das diferentes unidades orgânicas municipais, nucleares e flexíveis”.

Avançou ainda que se trata de uma “solução temporária”, uma vez que todos os lugares agora provisoriamente ocupados serão posteriormente preenchidos através de concursos públicos, dentro dos prazos legais. Das 31 unidades orgânicas do município (nucleares e flexíveis), seis não têm, para já, provimento de chefia. Das restantes 25 unidades, 15 mantêm anteriores titulares do município, garantindo continuidade e experiência, enquanto 10 recebem novas nomeações.

Conheça as nomeações por departamento, divisões e unidades: