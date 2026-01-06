Maisfutebol elege Rui Borges a Personalidade do Ano

O mirandelense Rui Borges, treinador do Sporting Clube de Portugal, foi eleito Personalidade do Ano, pelo Maisfutebol.

O jornal online elegeu Rui Borges, formado no Mirandela, onde passou grande parte da sua carreira, porque este teve “um 2025 para recordar por muito tempo”. “Para trás deixou um ano a todos os títulos notável, depois de ter sido anunciado como treinador leonino a 23 de dezembro e ter-se estreado menos de uma semana depois, no dia 29, com uma vitória por 1-0 que valeu a recuperação da liderança da Liga”, lê-se ainda no Maisfutebol.

Em declarações ao jornal online, o mirandelense destacou que se lhe dissessem que iria ter um ano assim “responderia, seguramente, que sabia que um dia iria acontecer”, mas “talvez não estivesse à espera que se concretizasse tão cedo e de uma forma tão rápida”. “Era um sonho e lutei muito por isso”, rematou ainda.

O treinador já recebeu o prémio, em Alcochete, tendo ainda frisado que ficou “feliz” “Todos estes prémios são o reconhecimento daquilo que tem sido o nosso trabalho enquanto equipa técnica ao longo destes nove anos. São sinal da nossa competência. Acreditamos muito em nós, no nosso trabalho e no trajeto que cumprimos até aqui chegar”, destacou ainda Rui Borges.

O mirandelense foi jogador profissional durante 17 anos, tendo jogado maioritariamente em clubes da Liga Portugal 2 e da Liga 3. Estreou-se como treinador em 2017/18 no Sport Clube Mirandela, onde terminou a carreira de jogador.