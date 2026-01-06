António Cunha recandidata-se de forma independente à presidência da CCDR Norte

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES
Se já é Assinante, faça o seu Login
INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL
Ter, 06/01/2026 - 12:02
A eleição para a Presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte) realiza-se no próximo dia 12 de janeiro.
António Cunha apresentou a sua recandidatura independente ao cargo, justificando a decisão com a necessidade de assegurar continuidade, estabilidade e uma liderança próxima dos territórios. Em comunicado, o atual presidente sublinha que o Norte enfrenta desafios complexos nas áreas da demografia, coesão territorial e social, inovação, qualificação das pessoas e modernização de setores estratégicos como a indústria e a agricultura.
No balanço do mandato que agora termina, António Cunha destaca cinco anos de trabalho focado na consolidação institucional da CCDR Norte, na integração de novas competências, na elaboração da Estratégia Norte 2030 e do Plano Regional de Ordenamento do Território, bem como na execução dos programas Norte 2020, Norte 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na Região.
A recandidatura assenta em quatro eixos principais: a preparação de um novo referencial estratégico, o Norte 2035, para o próximo quadro comunitário; a integração eficaz de novas competências na CCDR; a execução plena e equilibrada dos fundos do Norte 2030 e do PRR; e o reforço da proximidade institucional, com diálogo permanente com municípios e freguesias.
António Cunha defende que a liderança da CCDR Norte deve ser autónoma, conhecedora do território e respeitada a nível nacional e europeu, afirmando que “cabe ao Norte decidir o Norte”.
A candidatura é apoiada por um manifesto subscrito por cerca de 50 personalidades da academia, ciência, economia, cultura e setor social, que alertam para a importância da estabilidade, da autonomia regional e da continuidade na governação da região.