António José Seguro vence primeira volta das eleições presidenciais

António José Seguro venceu a primeira volta das eleições presidenciais, este domingo, 18 de janeiro, com 31,11 % da votação (1.754.895votos), seguindo-se em segundo lugar André Ventura com 23,52 % (1.326.644 votos) e João Cotrim de Figueiredo em terceiro lugar com 16 % da votação (902.564 votos).

Segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, no distrito de Bragança a vitória recai, igualmente, sobre António José Seguro a vencer com 30,79 % (19.291 votos) em segundo encontra-se novamente André Ventura com 27,93 % (17.496 votos), mas ao contrário dos resultados nacionais, no distrito transmontano Luís Marques Mendes ocupa o terceiro lugar com 16,78 % (10.513 votos).

De referir que André Ventura conseguiu a maioria dos votos nos municípios de Mirandela, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta. Numa análise às freguesias do concelho de Bragança, Seguro venceu na maioria. André Ventura arrecadou mais votos em seis freguesias: Mós, Coelhoso, Castrelos e Carrazedo, Santa Comba de Rossas, Gondesende e Carragosa.

Já Luís Marques Mendes também ficou em primeiro em cinco freguesias: Quintela de Lampaças, Macedo de Mato, Pinela, Sendas e São Julião de Palácios e Deilão. Henrique Gouveia e Melo ficou em primeiro apenas em Alfaião.

De acordo com a mesma fonte, no distrito brigantino foram registados 575 votos em branco e 890 votos nulos. A segunda volta das eleições, a 8 de fevereiro, será entre o antigo líder socialista António José Seguro e o atual presidente do Chega, André Ventura.