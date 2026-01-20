Quatro dos suspeitos de assaltos a casas de emigrantes ficaram em prisão preventiva

Os quatro dos seis detidos, suspeitos de pertencerem a um grupo que assaltava casas de emigrantes em Trás-os-Montes, foram colocados em prisão preventiva. Os outros dois arguidos ficaram com apresentações periódicas às autoridades, depois de terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Macedo de Cavaleiros.

A GNR deteve cinco homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 19 e os 33 anos, no passado dia 14 de janeiro, por suspeita da prática de furtos em residências, em vários concelhos do país. No decorrer da operação foi dado cumprimento a seis mandados de detenção e a 12 mandados de busca, seis domiciliárias e seis em veículos e armazéns, nos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Valpaços, Coimbra, Pombal e Ourém, culminando na detenção dos seis indivíduos. De acordo com a GNR, foi apreendido diverso material, como 8 150 euros em numerário, duas cartas de condução falsificadas da República Italiana, dois cartões de cidadão da República Italiana falsificados, uma viatura ligeira de passageiros, diversos telemóveis, um carregador de arma de fogo, uma balança de precisão, diversas ferramentas furtadas, diverso vestuário, utensílios utilizados nos arrombamentos e 15 cartuchos de diversos calibres. Recorde-se que a operação levada a cabo pela GNR está relacionada com os assaltos a residências, que aconteceram nos últimos meses de 2025 em aldeias do concelho de Macedo de Cavaleiros e Bragança. O Major Hernâni Martins, do Comando Territorial de Bragança, explicou que “esta rede criminosa operava através de uma sinalização prévia de habitações maioritariamente desabitadas ou cujos proprietários estariam fora da região e depois das habitações estarem sinalizadas, faziam os furtos maioritariamente através do estroncamento de portas. Há até alguns casos em que não há qualquer tipo de objeto furtado, há apenas o dano nas próprias infraestruturas porque não conseguiram ter o sucesso nos furtos”, descreveu. A mulher de 27 anos foi detida no mesmo dia. Acabou por ser intercetada e detida no Aeroporto de Lisboa, quando se preparava para embarcar num voo para o Brasil. Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros, para a aplicação das medidas de coação. Três homens e a mulher ficaram em prisão preventiva, enquanto os restantes ficaram sujeitos a apresentações semanais, nos postos nos postos policiais das suas respetivas áreas de residência.

A ação contou com o reforço dos Comandos Territoriais de Coimbra, Santarém e Vila Real, da Unidade de Intervenção (UI), bem como com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).