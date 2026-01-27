Resolver constrangimentos de abastecimento de água e saneamentos “é o principal foco”

Presidente, foi a primeira vez que se candidatou a este cargo. Não conseguiu a maioria, mas, na altura dos resultados, disse que iria dialogar para conseguir o melhor para o concelho. Como é que está a correr esse diálogo até agora?

Efetivamente, foi a primeira vez que me candidatei, embora tenha alguns elementos que transitaram dos executivos anteriores. De facto, não conseguimos ter a maioria absoluta nestas eleições. Naquilo que dissemos na altura, reafirmamo-lo hoje, a questão da maioria absoluta não é problemática, nós entendemos que uma governação deve ser feita com diálogo, com responsabilidade, e aquilo que tem ocorrido nestes tempos tem sido mesmo isso. Temos feito o nosso trabalho, nas reuniões de Câmara e na Assembleia Municipal, temos conseguido a aprovação daquilo que temos vindo a propor. E continuaremos com este registo de diálogo e de conversação e de um bom relacionamento institucional entre os partidos e as pessoas que representam neste momento aquilo que é a Assembleia Municipal e o Executivo e a vereação no geral.

Durante a campanha, um dos seus principais objetivos para o concelho era resolver problemas relacionados com o abastecimento de água e saneamentos. Como pretende fazer isso?

Esse, de facto, é o nosso principal foco. Nós darmos aqui resposta a um problema que é do concelho, não só da cidade. Estamos a trabalhar já nesse sentido. Já temos projetos aprovados. No âmbito do círculo urbano de água, que nos vai permitir substituir condutas, que nos vai permitir a monitorização de depósitos através de telemetria, esse é um trabalho que já está a ser executado, já está no terreno e temos que efetivamente partir para isso. Só depois da substituição das condutas, de termos tudo isso feito, temos de passar para a segunda fase, que é a realização daquilo que são os pavimentos, daquilo que é a rede viária, que também está necessitada. Portanto, ela está necessitada fruto das frequentes fugas de água que há, sobretudo na cidade, e só podemos repará-los depois de substituirmos as condutas.