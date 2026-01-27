Torre de Moncorvo vai avançar com a construção de um Centro de Recolha Oficial (CRO), uma infraestrutura destinada a melhorar de forma significativa as condições de acolhimento, acompanhamento clínico e bem-estar dos animais errantes no concelho. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, José Meneses, durante uma audição, realizada na semana passada, na Assembleia da República, no âmbito da Comissão de Agricultura e Pescas, a requerimento do Grupo Parlamentar do Livre, na sequência das acusações públicas dirigidas ao município relativamente à gestão do atual canil.

Segundo o autarca, a autarquia reconhece que o modelo atualmente em vigor “não é o ideal” e, por essa razão, decidiu avançar com uma solução estrutural. “Estamos a iniciar as obras do novo Centro de Recolha Oficial. Aproveitámos as candidaturas de 2025, lançámos dois concursos que ficaram desertos, mas felizmente, já no início deste ano, conseguimos adjudicar a empreitada e a obra está a arrancar”, afirmou José Meneses, sublinhando que o objetivo é “levar a bom porto um equipamento que responda plenamente às exigências legais e às expectativas da população no que toca ao bem-estar animal”.