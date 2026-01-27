Nova resolução do Governo reforça Estrutura de Missão para a promoção da língua mirandesa

O Governo aprovou, quinta-feira passada, uma Resolução em Conselho de Ministros que atualiza a composição da Estrutura de Missão para a Promoção e Valorização da Língua Mirandesa, integrando novas entidades no Conselho Diretivo e reforçando a representatividade institucional.

Entre as entidades que passam a integrar este conselho estão a Associação Frauga, sediada em Picote, a Academia de Letras Trás-os-Montes, e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). O pedido para a inclusão destas três entidades foi feito pela Câmara Municipal de Miranda do Douro e acatado pelo Governo, através da última resolução do Conselho de Ministros.

Helena Barril, presidente da autarquia Mirandesa, realçou a importância da decisão. “É uma estrutura que tem sido muito desejada pelo município de Miranda. Esta nova resolução do Conselho de Ministros é certamente muito significativa não só para o nosso concelho como também para a autarquia.”

A responsável explicou que a atualização do Conselho Diretivo não cria a Estrutura de Missão, cuja criação foi decidida em março do ano passado, mas reforça a representatividade institucional e a participação das entidades envolvidas. “Agora sim está o caminho feito para que a Estrutura de Missão comece a funcionar”, afirmou.

A presidente da câmara acrescentou que este processo obrigou a algum atraso na promulgação da nova resolução, mas que agora permite criar “a expectativa de facto, como temos tido ao longo destes meses, mas agora com mais certeza de que a Estrutura de Missão brevemente iniciará as suas funções”. A autarquia celebrou, com o Ministério da Cultura e o GEPAC, um protocolo para ceder o edifício onde a estrutura será instalada. “É aguardar mais uns dias e tão breve quanto possível”, afirmou.

“Aguardamos com muita expectativa o início de funções de toda a Estrutura de Missão, para que também nos auxilie a nós, a autarquia e a várias associações que se têm interessado ao longo destes anos pela língua mirandesa, para que todos juntos consigamos fazer um trabalho profícuo e que brevemente, daqui a uns anos, consigamos olhar para trás e dizer que foi um trabalho de várias entidades, liderado pela Estrutura de Missão acompanhado de perto pela Câmara Municipal, que nunca nos iremos ausentar também do nosso papel”, frisou a autarca entusiasmada pelo futuro funcionamento da estrutura.