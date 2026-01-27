Miguel Abrunhosa avança com candidatura à Comissão Política Concelhia de Bragança do PSD

Miguel Abrunhosa apresentou oficialmente a sua candidatura à Comissão Política Concelhia do PSD de Bragança, assumindo como principal objetivo a construção de um projeto “construtivo e agregador” num momento que considera particularmente sensível para o partido a nível local.

Esta decisão surge após um período de reflexão e diálogo interno. “Decidi apresentar a candidatura à Comissão Política de Secção do PSD de Bragança com o propósito único de liderar um projeto construtivo e agregador, após uma reflexão e também uma articulação e uma abordagem ao atual presidente da Comissão Política de Secção, o companheiro Alex Rodrigues, que decidiu não se recandidatar, e daí eu apresentar esta candidatura”, afirmou.

O candidato sublinha que o seu percurso partidário e o conhecimento do território pesaram na decisão. “Entendo que reúno todas as condições para liderar este projeto, porque conheço e integrei várias comissões políticas de secção do PSD, tenho uma participação ativa na distrital e, para além disso, conheço o território, os problemas e os desafios”, acrescentou.

Questionado sobre o momento escolhido para avançar, recordou que nas últimas eleições tentou promover uma solução de consenso, mas como isso não aconteceu entendeu fazê-lo agora. “Nas últimas eleições transmiti a minha disponibilidade às duas listas candidatas para apresentar uma lista de consenso. Na altura entenderam que não deveria ser assim, mas chegou o momento de efetivamente dar este contributo ao partido”, explicou, defendendo que Bragança “exige um PSD unido, construtivo e sempre em defesa dos interesses dos brigantinos”.

A união e o consenso são, aliás, as principais bandeiras da candidatura. “No passado já percebemos que dividir não traz bons resultados. A minha atitude e a minha disponibilidade é para unir. Não apresentarei uma candidatura contra ninguém, mas sim para unir”, garantiu.

Sobre a equipa que o acompanhará, Miguel Abrunhosa adiantou que será apresentada nos próximos dias, mas revela desde já que integrará elementos das duas listas que concorreram nas últimas eleições internas. “É já uma atitude de unir e o reflexo do meu objetivo, que passa pela agregação de vontades e esforços”, concluiu.

Para já, Miguel Abrunhosa é o único candidato conhecido. Certo é que o atual presidente da concelhia, Alex Rodrigues, não se recandidata ao cargo. Quanto a Telmo Afonso, que disputou as últimas eleições com Alex Rodrigues, ainda não manifestou qualquer intenção de avançar com uma candidatura.

As eleições devem acontecer dia 28 de fevereiro.