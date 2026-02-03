FotÓgrafo brigantino distinguido por associação internacional de fotografia e vídeo

O fotógrafo brigantino Fernando Nascimento, de 30 anos, viu recentemente o seu trabalho reconhecido a nível internacional, ao conquistar dois prémios e duas menções honrosas, atribuídos pela Bride Association, uma associação internacional que reúne fotógrafos e videomakers de casamento e família e que tem como missão valorizar profissionais que transformam momentos únicos em memórias eternas.

Fernando Nascimento trabalha como fotógrafo freelancer e desenvolve a sua atividade em parceria com João Lopes. Juntos realizam fotografia de eventos corporativos, casamentos, sessões familiares e de grávidas, apostando numa abordagem documental e emocional. Foi precisamente essa linguagem visual que chamou a atenção do júri internacional. “Competi contra vários fotógrafos, muitos deles com mais experiência”, explicou o fotógrafo sobre o concurso da associação, que reconhece os melhores trabalhos através de pormenores rigorosos. “Os jurados são também eles fotógrafos já com muita experiência. Ou seja, ter conseguido chegar ao patamar do prémio já foi muito bom”, sublinhou ainda Fernando Nascimento.