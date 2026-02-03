Tiago Rafael dá o salto para o Nacional de Sportbike aos 15 anos

O jovem piloto Tiago Rafael, da Motocruzeiro Racing Academy, vai participar pela primeira vez no Campeonato Nacional de Sportbike. Com apenas 15 anos, soma já oito anos de experiência no mundo do motociclismo e alimenta o sonho de, um dia, chegar aos patamares mais altos da modalidade. Em entrevista ao Jornal Nordeste, o jovem piloto e o pai, Carlos João, falam sobre esta nova etapa da carreira, os desafios da subida de categoria e a ambição de continuar a evoluir no panorama nacional e internacional.

Esta é uma época nova, uma etapa nova na vida do piloto Tiago Rafael. Como é que é passar esta fase?

TR: Estou muito contente por subir de categoria agora para o Nacional de Sportbike. Vai ser um ano de aprendizagem, como todos os outros, porque é a primeira vez desta categoria não só em Portugal, mas também nos outros países. Também vai ser uma aprendizagem participar no Mundial de Superbikes. Vamos dar o nosso melhor, como todos os anos, e tentar lutar por vitórias e pódios.

Já tens alguma experiencia mas sentes que vais aprender outras coisas? A moto é diferente, muito maior…

TR: É uma moto muito maior, com mais potência, também uma das grandes dificuldades que vamos passar, este ano, vai ser com os nossos adversários, que eles são significativamente mais velhos que eu, e vamos tentar aprender com eles o mais possível. Para quem não sabe tenho 15 anos, vou correr com rapazes de 18 e 20 e tal anos.

Para ti é o primeiro ano com uma moto desta dimensão, qual é a cilindrada?

TR: É uma 600.

Carlos João, uma moto de 600 para um miúdo de 15 anos, imagino que o coração de pai também sofre um bocadinho quando vê o filho competir?

CJ: Claro, o sofrimento é inerente à circunstância de ser pai, mas o Tiago já tem bastante experiência nisso e ele está mais do que preparado para enfrentar este desafio com este tipo de moto. Aliás, esta moto até é mais adequada à complexão física dele. Ele cresceu muito, e realmente os protótipos já estavam muito, muito pequenos e tivemos que adaptar.