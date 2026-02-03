A caça: uma atividade que vai para lá do gatilho

A 28.ª edição da Feira da Caça e do Turismo e a 30.ª Festa dos Caçadores do Norte decorreram em simultâneo entre 29 de janeiro e 1 de fevereiro em Macedo de Cavaleiros, reunindo expositores, caçadores e visitantes de vários pontos do país. O evento destacou-se pela variedade de produtos expostos, mas também pela oportunidade de dar a conhecer a caça como uma atividade que vai além de simplesmente “puxar o gatilho”.

Para quem trabalha no setor, a feira é também uma oportunidade para mostrar que a caça é muito mais do que simplesmente “puxar o gatilho”. Tiago Tacão, distribuidor de material de caça presente pelo quarto ano consecutivo, explica que a prática envolve cuidados constantes com os animais e o território. “Um caçador que é, realmente, caçador não é só caçar, não é só matar, não é só puxar o gatilho. Ao contrário do que se pensa, nós alimentamos os animais, escolhemos um animal, não andamos a tirar a tudo, a caçar tudo e ajudamos a manter a fauna”, disse acrescentando que “fica muito caro, porque nós não temos ajuda, por exemplo, para comprar milho alimento para os animais. Somos nós, é do nosso bolso”, frisou.