Miguel Alminhas substitui Rafael Pinheiro no comando técnico do SC Mirandela

Em comunicado, o clube esclareceu que o presidente Carlos Correia já aceitou o pedido de demissão do treinador Rafael Pinheiro.

Até à chegada do novo treinador, os treinos foram orientados pelos treinadores-adjuntos José Pedro Alonso e Rui Ramos, “garantindo a continuidade do trabalho e a estabilidade do grupo”.

Em comunicado, a direção e presidente do clube expressaram o seu “profundo agradecimento” a Rafael Pinheiro, por todo o trabalho desenvolvido, “pela dedicação e pelo profissionalismo demonstrados ao longo do seu percurso no clube”, bem como pelas conquistas alcançadas, nomeadamente a Taça Transmontana e a SuperTaça 2025.

O técnico, de 43 anos, deixa assim o clube depois de duas derrotas consecutivas na Série A do Campeonato de Portugal. A última foi domingo. O Mirandela perdeu 2-0 com o Vilaverdense e ficou a dois pontos da zona de despromoção.

Esta foi a segunda passagem de Rafael Pinheiro pelo Mirandela. A primeira fora na época 2021/2022.

Tentámos chegar à fala com o treinador, mas até ao momento não foi possível.

Entretanto, três dias após Rafael Pinheiro ter deixado o comando técnico do SC Mirandela, o clube anunciou que Miguel Alminhas vai comandar a equipa mirandelense.

O novo técnico tem 42 anos e é natural do Peso da Régua.

Já passou por diversos clubes, como treinador-adjunto, como sendo o Atlético, o Estrela da Amadora, Real SC e Barreirense.

O novo técnico é acompanhado pela a mesma equipa técnica que estava com Rafael Pinheiro, os adjuntos José Alonso e Rui Ramos e o treinador de guarda-redes, Bruno Pinto.