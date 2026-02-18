 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196189 node-type-noticia">

            

“Cereja de Alfândega da Fé” já é um produto com Indicação Geográfica Protegida

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES

 

Se já é Assinante, faça o seu Login

INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL

Qua, 18/02/2026 - 11:16

O presidente do município de Alfândega da Fé, Eduardo Tavares, destaca que a certificação é uma “grande conquista” e anuncia medidas para reforçar a produção e organização do setor

A “Cereja de Alfândega da Fé” deu um passo decisivo: foi publicada, em Diário da República, a decisão nacional favorável ao registo como Indicação Geográfica Protegida (IGP). A decisão confere, para já, proteção a nível nacional, garantindo a salvaguarda da denominação em território português e reforçando a defesa contra utilizações indevidas do nome. A designação “Cereja de Alfândega da Fé” encontra-se legalmente protegida, podendo apenas ser utilizada por produtores da área geográfica definida, que cumpram o respetivo caderno de especificações. 

O processo segue agora para apreciação da Comissão Europeia, etapa necessária para a obtenção do reconhecimento definitivo enquanto IGP.

Este processo, apresentado pela Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé, foi lançado há mais de dez anos e, para o presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, Eduardo Tavares, o passo representa “mais uma grande conquista para a região e para Trás-os-Montes”, sublinhando que a cereja alfandeguense “tem uma grande reputação e uma história que é preciso valorizar”.

 

Jornalista: 
Carina Alves