“Cereja de Alfândega da Fé” já é um produto com Indicação Geográfica Protegida

A “Cereja de Alfândega da Fé” deu um passo decisivo: foi publicada, em Diário da República, a decisão nacional favorável ao registo como Indicação Geográfica Protegida (IGP). A decisão confere, para já, proteção a nível nacional, garantindo a salvaguarda da denominação em território português e reforçando a defesa contra utilizações indevidas do nome. A designação “Cereja de Alfândega da Fé” encontra-se legalmente protegida, podendo apenas ser utilizada por produtores da área geográfica definida, que cumpram o respetivo caderno de especificações.

O processo segue agora para apreciação da Comissão Europeia, etapa necessária para a obtenção do reconhecimento definitivo enquanto IGP.

Este processo, apresentado pela Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé, foi lançado há mais de dez anos e, para o presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, Eduardo Tavares, o passo representa “mais uma grande conquista para a região e para Trás-os-Montes”, sublinhando que a cereja alfandeguense “tem uma grande reputação e uma história que é preciso valorizar”.