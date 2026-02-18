Bragança será o único ponto do país a viver em pleno o eclipse do sol

Bragança é o único distrito de Portugal onde o eclipse solar de 12 de agosto de 2026 poderá ser observado na totalidade, com o ponto máximo a registar-se no Parque Natural de Montesinho. Foi precisamente em Bragança que decorreu, na quinta-feira da semana passada, a apresentação do Programa Nacional do Eclipse 2026, destacando o papel central do nordeste transmontano naquele que será um dos fenómenos astronómicos mais raros das próximas décadas, já que o próximo ocorrerá apenas em 2144. O último eclipse total visível em Portugal aconteceu em 1912.

Segundo os dados divulgados, o obscurecimento do Sol, dia 12 de agosto, será de 98,2% no Porto, 94,5% em Lisboa e 92,7% em Faro. No Funchal e em Ponta Delgada ficará abaixo dos 80%. Já no Parque Natural de Montesinho a Lua ocultará completamente o disco solar. E, segundo Pedro Mota Machado, astrónomo do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e Comissário Nacional para o Eclipse 2026, “durante cerca de 26 segundos, a população da região do Parque Natural de Montesinho irá observar um eclipse total que revela a Coroa Solar”, ou seja, a atmosfera mais externa do Sol, apenas visível a olho nu durante um eclipse total.