Praça Camões vai ganhar estrutura multifuncional permanente para apoiar artesãos

Qua, 18/02/2026 - 11:22
O município de Bragança quer criar uma estrutura “multifuncional” na Praça Camões. O anúncio foi feito pela presidente da câmara, Isabel Ferreira, na abertura do festival “Tradições de inverno – Butelo, Casulas e Caretos”, que começou na sexta-feira e terminou esta terça. “Durante este mandato, aquilo que gostaríamos de fazer, na Praça Camões, é criar uma estrutura multifuncional de utilização permanente”, adiantou a autarca, sem revelar, para já, mais detalhes. O objetivo passa por “criar oportunidades” para artesãos e empreendedores locais, incentivando-os e dotando-os de ferramentas que ajudem a alavancar os seus negócios.
Isabel Ferreira sublinhou que a aposta no empreendedorismo e na valorização dos produtos endógenos está inscrita nas grandes opções do executivo. “Queremos dinamizar o artesanato, mas também pequenos negócios que valorizem produtos gastronómicos como o butelo e as casulas, entre muitos outros que temos”, frisou, acrescentando que o plano de revitalização do Mercado Municipal, que, noutros tempos, funcionava na Praça Camões, será apresentado brevemente e integra essa estratégia.
Declarações de Isabel Ferreira na abertura de mais uma edição do festival dedicado a um produto emblemático do Nordeste Transmontano, que juntou produtores de fumeiro, artesãos e associações culturais, reforçando a dimensão gastronómica e identitária das tradições de inverno ligadas aos caretos e às máscaras.