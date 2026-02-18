 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196193 node-type-noticia">

            

Novo Hotel Vila Galé promete impulsionar economia local num concelho onde os Sabores Mirandeses continuam a crescer

Qua, 18/02/2026 - 11:24

A nova unidade hoteleira surge numa fase de consolidação de eventos como o Festival de Sabores Mirandeses, que voltou a reunir dezenas de expositores, em Miranda do Douro, e a gerar impacto na restauração e no alojamento local

Já começou a ser construído o Hotel Vila Galé Collection Mirandum, em Miranda do Douro. A futura unidade hoteleira de quatro estrelas, promovida pelo Grupo Vila Galé, terá cerca de 100 quartos. O alvará, segundo a presidente da câmara de Miranda do Douro, “já foi emitido” e “os trabalhos de preparação do terreno também já começaram”.

Este reforço da capacidade de alojamento surge num momento estratégico para o concelho, que, com certames como o Festival de Sabores Mirandeses, que aconteceu no fim-de-semana passado, recebe “cada vez mais visitantes”.

Na XXVII edição, com dezenas de expositores e produtores vindos de vários pontos do país, o festival voltou a transformar Miranda do Douro num ponto de encontro de sabores tradicionais, com especial destaque para os enchidos, o pão tradicional, a bola doce e outros produtos endógenos do Planalto Mirandês.

 

Carina Alves