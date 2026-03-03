Mercado Municipal de Bragança vai ser modernizado para atrair mais visitantes

Foi apresentado, na passada sexta-feira, o plano de intervenções e revitalização que o novo executivo pretende realizar no Mercado Municipal da cidade. Entre as alterações destaca-se a alteração de imagem, nomeadamente das lojas, com a instalação de estruturas de madeira, mais iluminação e ainda a criação de uma loja pop up, que se destinará a promover produtos de forma temporária. “O principal objetivo é trazer mais pessoas aqui ao mercado e também modernizá-lo. Dar-lhe um ar mais contemporâneo e por isso vamos intervir, na iluminação e na imagem, porque acaba por haver uma diferença entre este piso e o primeiro andar”, explicou a presidente da câmara de Bragança, Isabel Ferreira. Este investimento mais estrutural rondará os 80 mil euros e será realizado durante este ano. Porque segundo a autarca, o edifício está em “boas condições”.

Numa das lojas do mercado, encontrava-se Mariana Rodrigues que ajuda a avó com o negócio de produtos regionais, e que acabou por assistir à apresentação. A jovem concordou com as ideias apresentadas até porque acha “o mercado está a perder um bocadinho o brilho dele, muitas lojas estão a fechar” e salientou que é preciso mais “animação” para atrair mais clientes, ate porque “em épocas festivas nota-se a diferença, mas de resto são aqueles clientes habituais”, contou. Também Marília Fernandes, produtora de fumeiro, ocupa uma das lojas gostou do que ouviu e tem esperança que o plano se cumpra. “A mim o que me mete mais confusão mesmo é aqui este espaço que é muito escuro”, atirou. A comerciante frisou também que “há muita falta de clientes. Basicamente, o mercado tem gente às quintas e sextas-feiras, porque em outros dias está completamente vazio”, partilhou.

A redução de rendas é também outra das pretensões para atrair e fixar os lojistas. “Estamos a avaliar também com base num estudo que estamos a fazer e comprometemo-nos a reduzir o valor da renda em 10%”, referiu. Marília Fernandes também se mostrou entusiasmada com esta possibilidade. “Atualmente, pago 90 euros, mas para a quantidade de clientes que temos é um bocadinho elevado. Acho que se baixasse um bocadinho, a coisa irias funcionar melhor, porque haveria mais pessoal”, disse.

Entre outras das alterações está também a melhoria de condições para os feirantes, com a substituição de “carrinhos” onde são vendidos os produtos, porque estão “muito degradados” e a aquisição de uma estrutura para os proteger do frio e oferecer mais conforto. “De facto na zona da feira, os lojistas sentem muito vento e frio e por isso a divisão de obras está a desenvolver uma solução que passa por colocar uma estrutura, mas que não seja fixa. Porque depois no verão pode criar ali algum efeito de estufa”, apontou.

No que diz respeito ao plano de marketing e comunicação, este será aplicado a “longo prazo” e irá depender da “adesão das pessoas, do incremento do movimento que formos observando e vamos depois adaptando a nossa estratégia”, concluiu a autarca.