Agricultores de Freixo de Espada à Cinta afetados pelos incêndios já receberam 1,2 milhões de euros

Os agricultores fustigados pelos incêndios do verão passado em Freixo de Espada à Cinta já receberam cerca de 1,2 milhões de euros de apoios, segundo avançou o presidente da câmara Nuno Ferreira, á margem da abertura da Feira das Amendoeiras em Flor, este fim de semana. Mas de acordo com o autarca, os prejuízos são muito superiores ao valor já recebido por parte do Estado. “O concelho foi fustigado nos incêndios com mais de 12 mil hectares de área ardida. E na parte agrícola somamos mais de 4 milhões de euros de prejuízos. Até ao momento, no que diz respeito do lado do município cumprimos com tudo, submetemos as candidaturas todas, foram mais de 300 candidaturas que foram submetidas. Até 10 mil euros foram 230 candidaturas. O que acontece neste momento é que sim foi já pago 1,2 milhões de euros, mas aquilo que esperamos é que possam cumprir ainda com o montante que ainda tem que ser ressarcido para fazer face às dificuldades que os agricultores têm.

A CDR Norte tem estado no campo agrícola nesse aspecto, tem estado no terreno com os nossos técnicos a visitar os locais onde foram afetados e a confirmar a veracidade do que é que foi afetado e daquilo que está também submetido a candidatura.