Associação Entre Famílias regista aumento de pedidos de apoio de imigrantes

A Associação Entre Famílias, em Bragança, tem vindo a registar um aumento significativo de pedidos de ajuda, não só por parte de grávidas e mães de bebés, o público-alvo tradicional da instituição, mas também de famílias com filhos mais velhos e, de forma crescente, de cidadãos imigrantes.

Reconhecida como IPSS desde 2009, a associação tem como missão o apoio à vida “desde a conceção à morte natural”, prestando acompanhamento social, psicológico e formativo a grávidas, puérperas e famílias em situação de vulnerabilidade, sendo que 2021 foi criado o Centro de Apoio à Vida (CAV). Contudo, a realidade tem-se vindo a alterar. “A maior parte das pessoas continuam a ser grávidas e puérperas, mas nos últimos tempos temos recebido cada vez mais pedidos de ajuda de famílias já com filhos noutras idades, que não se enquadram diretamente no CAV”, explicou Andreia Correia, diretora técnica do Centro de Apoio à Vida.

Segundo a responsável, apesar de o foco não ser o assistencialismo puro, a associação procura sempre dar resposta. “No imediato ajudamos com os meios que temos e, posteriormente, encaminhamos para as entidades competentes”, sublinhou.

As necessidades são diversas, mas o pedido mais urgente é, regra geral, financeiro. “Inicialmente, o pedido mais urgente é mesmo financeiro. Depois, no atendimento, percebemos que são famílias vulneráveis a vários níveis, inclusive emocional”, esclareceu Andreia Correia, que disse ainda que a orientação profissional e o apoio na procura de emprego são outras áreas críticas, bem como a vertente formativa, nomeadamente a aprendizagem da língua portuguesa.