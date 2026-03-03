Manuel Barroco empresta nome a centro de arte contemporânea em Mogadouro

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES
Ter, 03/03/2026 - 12:15
Mogadouro abriu portas a um espaço onde passado e contemporaneidade dialogam. No edifício da antiga Casa das Associações nasceu o Centro de Arte Contemporânea Manuel Barroco, que resulta de um protocolo de colaboração celebrado entre o município e o escultor que dá nome ao espaço, que cedeu o seu espólio artístico para exposição permanente.
O espaço foi concebido como um núcleo museológico contemporâneo e inovador, onde a escultura se cruza com soluções tecnológicas imersivas, projeções audiovisuais sobre a vida e obra do artista, conteúdos multimédia interativos, um ponto de visualização holográfica tridimensional, um núcleo intimista dedicado aos “tesouros” criativos do autor e uma intervenção mural de homenagem permanente compõem o percurso expositivo.
Visivelmente emocionado, Manuel Barroco descreveu o momento como um dos mais significativos da sua vida. “Este centro representa uma das melhores coisas da minha vida porque é o reflexo daquilo que eu penso sobre a arte”, afirmou.
Questionado sobre o percurso, admitiu não saber quantas obras criou ao longo da carreira, mas recordou, com particular orgulho, a distinção obtida na Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Gaia. “Foi o único prémio que recebi entre centenas de trabalhos. É importante haver reconhecimento do trabalho feito ao longo da vida”, assinalou.
Carina Alves