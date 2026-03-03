Rota das Pipas juntou centenas de pessoas na Açoreira para se provar o vinho novo

A aldeia de Açoreira, em Torre de Moncorvo, abriu as portas das adegas para a Rota das Pipas e para se provar o vinho novo. O percurso fez-se por 13 adegas, acompanhado com petiscos e com a música dos gaiteiros e das concertinas. Uma tradição que acontece já há 15 anos, que começou com uma brincadeira, segundo Gabriel Teixeira, presidente da Associação Recreativa e Cultural da Açoreira. “Toda a vida foi tradição nesta aldeia visitarmos as pipas uns dos outros, mas apenas meia dúzia de pessoas e eu lembrei-me de transformar isto numa festa e tem corrido muito bem”, disse. Os participantes pagam um valor para participarem o dia inteiro ou meio-dia. “Oferecemos o almoço e a caneca. O vinho é oferecido pelos proprietários das adegas. E no fim temos um prémio para o melhor e para a melhor bêbada. No fim há meia dúzia de candidatos e depois é o poto que vota”, brincou.

O evento atrai pessoas de vários pontos do país. Bianca Mota é do Porto e participou pela primeira vez. “Já há 3 anos que ouço falar deste momento como o evento de referência da Açoreira. E, finalmente, este ano, os astros alinharam-se e consegui estar cá. Está a ser muito divertido, porque é a essência de Portugal”, partilhou a jovem. Já de Viseu veio Pedro Leitão. “A primeira vez que vim foi em 2016 e a partir daí já regressei muitas outras vezes. E aqui tem de se beber com calma, porque são 13 adegas, portanto têm de ser 13 pequenos copos para provarmos todos e ficarmos bem-dispostos.”

Ana Ventura, proprietária de uma das adegas, que recebeu as cerca de 400 pessoas presentes na rota, contou que herdou a adega e que para além do vinho, ofereceu também limão de ouro, que é uma espécie de limoncello italiano, e ainda bolo moreno e queijo.

A presidente da Junta de Freguesia, Emília Lopes, reforçou ainda que “o evento está em evolução ano após ano” e é “um bom sinal”.

A programação arrancou às 08h30, com a matança do porco. Seguiu-se um almoço convívio, confecionado nas tradicionais panelas de ferro ao lume e o vinho provou-se durante a tarde pela Rota das Pipas.