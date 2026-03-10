IPB aprova proposta para se transformar em universidade

Após parecer favorável e unânime do Conselho Permanente e do Conselho Técnico-Científico da instituição, a proposta foi aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Geral, realizada na segunda-feira da semana passada.

Segundo o IPB, o pedido de transformação fundamenta-se no cumprimento integral dos requisitos associados ao estatuto universitário, designadamente ter oferta formativa consolidada nos três ciclos de estudos, ter três programas de doutoramento próprios em áreas científicas distintas, cumprir o rácio legal de docentes doutorados por estudante, ter estrutura científica robusta, com seis Unidades de Investigação avaliadas positivamente pela FCT e um Laboratório Associado próprio, ter um corpo docente altamente qualificado e ter sustentabilidade financeira consolidada, sendo que o Orçamento do Estado representa, atualmente, menos de 50% das receitas totais da instituição.

Para o Presidente do IPB, Orlando Rodrigues, a proposta não representa uma rutura com o percurso histórico da instituição, mas a sua “evolução natural”. “O IPB é hoje uma instituição com plena maturidade académica e científica, capaz de assumir o estatuto universitário e de contribuir ainda mais decisivamente para o desenvolvimento do país e da região”, rematou.

O IPB conta, hoje em dia, com mais de dez mil estudantes, provenientes de mais de 50 nacionalidades. A taxa de internacionalização é superior a 35%.