A universidade que o Nordeste merece

A decisão do Instituto Politécnico de Bragança de avançar formalmente com a proposta de transformação em universidade constitui um momento de particular significado para o ensino superior português e, sobretudo, para o futuro do Nordeste Transmontano. Mais do que uma alteração de designação institucional, o que está em causa é o reconhecimento jurídico de uma realidade académica e científica que, há muito, ultrapassou as fronteiras tradicionais do modelo politécnico.

Ao longo das últimas décadas, o IPB construiu um percurso de afirmação sustentada. Com mais de dez mil estudantes provenientes de dezenas de países e uma taxa de internacionalização que ultrapassa um terço da comunidade académica, a instituição tornou-se um dos mais evidentes exemplos de como o interior do país pode afirmar-se no mapa global do conhecimento.

A proposta agora aprovada pelos órgãos da instituição não surge, portanto, como uma ambição desproporcionada. Pelo contrário, assenta no cumprimento rigoroso dos critérios definidos pelo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. A existência de doutoramentos próprios, um corpo docente altamente qualificado, unidades de investigação avaliadas positivamente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e uma estrutura financeira robusta compõem um quadro que evidencia maturidade institucional.

Contudo, reduzir esta discussão a uma avaliação meramente técnica seria ignorar a sua verdadeira dimensão estratégica. Para Bragança e para todo o Nordeste Transmontano, o eventual reconhecimento do estatuto universitário do IPB pode representar um impulso decisivo na afirmação territorial. Num país historicamente marcado por assimetrias profundas entre litoral e interior, instituições de ensino superior fortes são instrumentos essenciais de coesão, desenvolvimento e fixação de população.

A presença de uma universidade tende a gerar efeitos multiplicadores que ultrapassam largamente o perímetro académico. Atrai talento, estimula a inovação, fortalece o tecido empresarial e projeta internacionalmente regiões que, de outro modo, permaneceriam afastadas dos principais circuitos de conhecimento e investimento. Em territórios como o de Bragança, onde o desafio demográfico se coloca com particular intensidade, estes fatores assumem uma importância ainda mais crítica.

Naturalmente, caberá agora ao Governo avaliar o processo com o rigor que a matéria exige. Mas importa sublinhar que, se os critérios legais se encontram efetivamente cumpridos, recusar este passo significaria ignorar não apenas a evolução do IPB, mas também as necessidades estruturais de um território que há demasiado tempo reclama instrumentos sólidos para o seu desenvolvimento.

Se vier a concretizar-se, a transformação do Instituto Politécnico de Bragança em universidade poderá marcar um novo capítulo na história do ensino superior no interior do país. E, acima de tudo, poderá afirmar-se como um sinal de confiança no futuro de Bragança e de todo o Nordeste. Um futuro onde o conhecimento, a ciência e a formação avançada assumem um papel central na construção de um território mais competitivo, mais atrativo e mais justo.