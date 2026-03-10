Telmo Pires emocionou Bragança na estreia portuguesa de “Fado Variações”

O fadista brigantino Telmo Pires regressou a casa. O Teatro Municipal de Bragança recebeu-o, no sábado, para a estreia portuguesa do seu EP “Fado Variações”, num concerto marcado pela emoção, pela forte ligação às raízes e por uma receção particularmente calorosa do público. “O regresso é sempre grande, emocionalmente. Já há cinco anos que aqui não atuava e sempre quis voltar”, assinalou o artista.

Natural de Sacoias, no concelho de Bragança, o fadista não escondeu a dimensão afetiva deste regresso. No final do espetáculo, confessou que cada atuação na cidade tem um “significado especial”. O regresso à terra natal, segundo explicou, “traz sempre à memória as recordações de infância” e o vínculo profundo às suas origens. “Não esperava encontrar uma plateia tão entusiástica e próxima”, esclareceu.