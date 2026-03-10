Feira das Amendoeiras em Flor impulsiona produtos locais em Mogadouro

O autarca explicou que a atual zona industrial dispõe já de poucos lotes, o que motivou o município a avançar com a ampliação do espaço. A medida pretende preparar o concelho para um possível aumento do investimento empresarial no país. Segundo António Pimentel, o município acredita que poderá beneficiar de uma nova vaga de instalação de empresas. “Esta fase de expansão vai obedecer a outros critérios, como seja a dimensão dos lotes, para que verdadeiramente se instalem indústrias e não apenas armazéns ou pequenas unidades”, explicou.

Enquanto o concelho procura reforçar a sua capacidade de atração empresarial, a feira continua a afirmar-se como uma boa oportunidade para muitos pequenos investidores locais.

Sónia Ferreira, artesã dedicada ao cake design, desde 2018, participa pela primeira vez no certame porque queria uma oportunidade para dar a conhecer o seu trabalho e preparar uma mudança profissional. “Atualmente trabalho em part-time e faço bolos, mas o meu objetivo é dedicar-me a esta atividade a tempo inteiro”, contou, assinalando que acreditou que a feira seria uma “boa forma de divulgar” o trabalho.

Também Mónica Ferreira marcou presença pela primeira vez e com o mesmo propósito. A produtora de chocolates, que utiliza ingredientes do território, como figos secos, amêndoas, marmelada e cogumelos, integrando-os em várias criações, rematou que decidiu participar por entender que esta era “uma forma de divulgar os produtos” que confeciona.

A 39.ª edição da Feira Franca dos Produtos da Terra e Artesanato continua no próximo fim-de-semana, reunindo produtores, artesãos e visitantes numa celebração dos sabores e tradições do território.