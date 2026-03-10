PUB: Impacto positivo na biodiversidade e comunidades do Vale do Tua

O projeto de conservação da natureza, biodiversidade e património natural é financiada pelo NORTE 2030, prevê a implementação de medidas de apoio ao desenvolvimento e sustentabilidade das atividades da vida rural: agricultura, floresta e pecuária.

“Esta projeto foi pensado para ter um impacto positivo nas comunidades locais, não pretende impor medidas restritivas, muito pelo contrário, vamos facilitar a sustentabilidade e o desenvolvimento das atividades agrícolas florestais e da pecuária”, explica do diretor do PNRVT, António Luís Marques.

Dividido em quatro operações, o projeto prevê medidas de recuperação e proteção dos ecossistemas fluviais do PNRVT, que possuem uma notável importância para a conservação de espécies de elevado valor ecológico, nativas e raras, algumas das quais se encontram ameaçadas. Apesar do valor ecológico destes ecossistemas fluviais, alguns encontram-se sujeitos a impactos que afetam negativamente a sua estabilidade, pelo que o projeto vai trabalhar na sua recuperação e controlo da expansão de fauna invasora e reforçar a permeabilidade das barreiras antrópicas à ictiofauna.

A mesma atenção recebem os ecossistemas terrestres, estando prevista uma operação de recuperação e proteção dos habitats e da fauna selvagem. No PNRVT registaram-se 943 espécies, das quais 29 são de mamíferos com elevado valor conservacionista. A intervenção vai trabalhar a gestão do coberto de pastoreio, criação de áreas de clareira e recuperação de áreas de bosque para proteção e refúgio da biodiversidade, combater as invasoras lenhosas e preparar um plano de ação para a criação de zonas de conectividade e corredores ecológicos no PNRVT.

A terceira operação quer criar estruturas para recuperação e conservação da Fauna Selvagem – Aves, Morcegos e Insetos. O PNRVT constitui uma das zonas de maior interesse ornitológico de todo o interior da Região Norte, registando-se aqui 123 espécies de avifauna. São também de salientar as espécies de morcegos, que para além do seu valor conservacionista são eficazes contra 116 espécies de pragas no Vale do Tua. Algumas das espécies de insetos, aves e morcegos presentes no PNRVT são nativas e raras, muitas das quais se encontram ameaçadas (tais como a Águia-de-Bonelli, o Morcego-de-ferradura mediterrânico, o Chasco-preto e o Bufo-real). Para preservar os habitats destas espécies o PNRVT quer criar e monitorizar abrigos e caixas-ninho para espécies de aves, morcegos e insetos, melhorar as condições de nidificação do Chasco-preto, implementar “charcas biodiversas” e reabilitar pombais.

Todas estas ações são acompanhadas de campanhas de informação e sensibilização, levando o conhecimento às comunidades com vista à valorização, proteção e promoção destes recursos naturais.

António Luís Marques explica o projeto com exemplos claros e concretos: “Entre as medidas está a gestão do coberto de pastoreio, com criação de áreas de clareira e recuperação de zonas de bosque, garantindo proteção e refúgio para a fauna. Esta ação envolve a implementação de pastoreio rotativo e seletivo para controlar a biomassa vegetal e reduzir o risco de incêndios, a instalação de sementeiras para aumentar a diversidade do habitat, repovoamentos com espécies-presa e a colocação de 50 abrigos para coelho-bravo”, indica.

“Será também desenvolvido um projeto-piloto para combate a invasoras lenhosas numa área de 3,81 hectares, complementado com plantações de medronheiro, azinheira e sobreiro”, acrescenta.