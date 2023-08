1100 alunos entram no IPB na primeira fase de acesso ao ensino superior

De acordo com o presidente do politécnico, Orlando Rodrigues, este número é idêntico ao do ano anterior, mas é um bom sinal, tendo em conta o panorama nacional. “Num contexto em que houve um decréscimo do número de candidatos e de número de colocados no país, num contexto em que a maioria das instituições do litoral aumentaram as vagas, sobretudo cursos de engenharia, naturalmente o número de candidatos disponíveis para as instituições do interior era menor. No nosso caso não houve essa redução, foi aproximadamente o mesmo número do ano passado e obviamente que é motivo de satisfação”, vincou. O IPB disponibiliza cerca de 2 mil vagas por ano. Quer isto dizer que para a segunda fase de acesso, há ainda capacidade para acolher 900 alunos. Ainda assim, Orlando Rodrigues explicou que houve uma redução do número de vagas, “não muito significativa”, devido às infra-estruturas começarem a ser insuficientes. “Atingimos a nossa capacidade máxima de admissão de alunos, as nossas instalações estão cheias, vamos procurar fazer algumas obras e alargarmos. Por outro lado, as regras de colocação e fixação das vagas a nível nacional também obrigaram também a uma redução de vagas”, disse. Os cursos de Gestão, Dietética e Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol, Línguas para Relações Internacionais, Marketing, Comunicação e Jornalismo e Solicitadoria ficaram com as vagas completamente preenchidas. Por outro lado, houve cursos que nem tiveram candidatos, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Química, Informática de Gestão, Engenharia de Energias Renováveis, Música em Contextos Comunitários, Engenharia Agronómica, Engenharia Alimentar, Engenharia do Ambiente, Engenharia Zootécnica e Enologia. “Relativamente a estes cursos podemos reverter as vagas para os outros concursos, em particular para os Cursos Técnicos Superior Profissionais, os maiores de 23 anos e os alunos internacionais”, referiu Orlando Rodrigues. Este ano, em todo o país entraram no ensino superior mais de 49 400 estudantes. São menos 0,7% de colocados do que no concurso de 2022. Mais de 19 mil estudantes entraram em politécnicos.